ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（３１）が開幕戦の出場選手登録から外れたことが２５日、分かった。オスナと球団が２０２３年オフに交わした４年総額５０億円超（推定）の契約には「クローザー限定起用」とする内容が付随。開幕メンバーから外れる措置が講じられたことで、あと２年残る大型契約を破棄する可能性が浮上。少なくとも開幕２日前時点で「契約見直し」がまとまらなかったとみられる。チームでは昨季セーブ王を