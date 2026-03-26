サイゼリヤが「朝サイゼ」を強化している。朝サイゼは午前10時までの限定メニューで、「フォッカチオ」や「パニーニ」などのメニューをドリンクバーとセットで提供する。「焼きシナモンフォッカチオコンビ」は税込み300円で、「パンチェッタとチーズのパニーニコンビ」は同400円。セットの価格帯は300〜450円で、サイゼらしく低価格が売りだ。「なんでも食べられる系ファミレス」の終焉 モータリゼーションが生んだ外食文化