元ＡＫＢ４８で焼き肉店を経営している内田眞由美（３２）が、昨年に手術を受けたことを報告した。２６日に自身のインスタグラムを更新し「昨年１２月にヌック管水腫の切除手術をしました」という。「２月に終診して、今はもうバリバリ元気に動いて働いています」と復帰していると伝えた。病室でベッドに横たわる姿を投稿。「病名が分かるまで検査に数年かかったり、術前後は不安なことも多かったので誰かの何かのためになれ