3月25日、藤岡弘、の長女で女優の天翔愛が、トークバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した。番組内でエピソードトークを披露したが、その内容がSNSをざわつかせている。この日は、「東京・名古屋・大阪の女が大激論!!最も魅力的な都市はどこ?」というテーマで、3都市出身のタレントが集い、それぞれの地域の魅力を語り、議論をかわした。「松下由樹さんや浅田舞さんが名古屋、お笑いコンビ『ハイヒ