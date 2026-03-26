「あの動画の一件で、お客さんも心底呆れていたそうです。店にもクレームが多数寄せられる事態になっていたと聞いています」（飲食店関係者）3月上旬、YouTubeチャンネルでの発言が炎上し、働いていたメンズラウンジを退店していた元俳優・前山剛久（35）。炎上は店の客にも多大な不快感を与えていたようだ――。前山は昨年12月、ホストへの転身を発表し東京・六本木のメンズラウンジで働いていた。しかし3月1日に公開された先輩ホ