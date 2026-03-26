ＹｏｕＴｕｂｅｒのしなこが２６日、都内で「しなこのＨＡＰＰＹディズニースタイルＢＯＯＫ」の発売記念イベントを開催した。週に１回はディズニーリゾートへ行くというしなこが、ディズニーの魅力を詰め込んだガイド本。１１日に３０歳を迎えたことから、最近は老いを感じることもあるといい「湿布６枚とか貼ってダンスしますし、それこそディズニーで一日中歩いたときは足がカチコチになって熱を持ってる。湿布が欠かせない