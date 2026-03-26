国会では、きょう、松本文部科学大臣が自身の不倫報道について謝罪しました。これにより、高校授業料の無償化などに関する法案は年度内に成立する見通しとなりました。松本洋平 文部科学大臣「文部科学省として、非常に重要な二つの法案をご審議いただくという重要な局面であります。大変申し訳なく思っております。本当に申し訳ございません」週刊文春が報じた不倫問題について、きょう、委員会で謝罪した松本文科大臣。議員