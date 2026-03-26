【戦国グルメ合戦】 3月27日～ 開催 ホットパレットが展開するペッパーランチは、コーエーテクモゲームスの戦国ウォークゲーム「信長の野望 出陣」とのコラボキャンペーン「戦国グルメ合戦」を3月27日より開催する。 本キャンペーンでは、「信長の野望 出陣」に登場する各武将にまつわる食べ物の逸話をペッパーライスとして再現