横浜FCは26日、昨シーズンまでトップチームに在籍していたFW伊藤翔が、現役を引退することを発表した。伊藤は1988年7月24日生まれの現在37歳。中京大付属中京高校の出身で、同校卒業後は、当時リーグ・ドゥ（フランス2部）のグルノーブルに加入。Jリーグのクラブを経由せずに海を渡るのは、当時ではレアケースだった。グルノーブルでは3年半にわたってプレーしたが、公式戦出場は6試合のみと安定した出場機会を得られず、201