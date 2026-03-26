イランに対する唐突な攻撃で、世界で孤立しつつあるアメリカのトランプ大統領。世界経済と国際秩序を揺るがすトランプ政権にアメリカの“最も忠実な同盟国”日本の高市早苗首相がどう対応するか、世界中の注目が集まっている。【写真】「子犬みたいにトランプに抱かれてた」「高市がしぶとく派兵を阻止したから我々もひと安心」高市早苗総理の日米首脳会談での様子は、韓国でも評価が割れているとりわけ日本と同じ立場である韓