歌手の倖田來未（43）が公開した“衝撃的な衣装姿”が反響を呼んでいる。【映像】“もはや裸に近い”倖田來未の衝撃衣装（全身あり）これまでもデコルテやウエストを大胆に見せた姿やハイレグ姿など、ライブでのセクシーな衣装をInstagramで紹介し、注目を集めてきた倖田。3月25日の投稿では、ライブ中に流れる映像撮影中のオフショットを公開。「水の中でたくさんのコードにつながれてるシーン。ブルーバックで想像しながら