難解な名著の魅力を100分で紹介する人気番組「100分de名著」（NHK・Eテレ）の公式Xアカウントが2026年3月26日、同アカウントが3月末をもって閉鎖することが決まったと発表した。その理由に対し、「運用者の怒りを感じる」「モヤモヤする」などの声が上がっている。「どんな水準なんだろう...」「100分de名著」は11年に放送開始。タレントの伊集院光さんとNHKアナウンサーの安部みちこさんが司会を務め、1冊の名著を25分×4回の100