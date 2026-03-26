ホルムズ海峡の封鎖に関与していたイラン革命防衛隊の海軍司令官が殺害されたとイスラエルメディアが報じました。複数のイスラエルメディアによりますと、イスラエル軍はイラン革命防衛隊のタンシリ海軍司令官を、ホルムズ海峡近くにある南部バンダルアッバスで空爆し殺害したということです。タンシリ司令官はホルムズ海峡の事実上の封鎖に関与していた責任者の1人で、標的になったと報じられています。アメリカのニューヨーク・