サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、寝ながらでも快適に操作できる360度可動のフレキシブルアーム搭載スマホホルダー「200-STN099BK」を発売した。■寝ながらでも快適な視聴体験ベッドでくつろぎながらスマートフォンを操作したい、そんなニーズに応えるのが本製品だ。手で持つ必要がないため、長時間の動画視聴やSNSチェックでも腕の負担を軽減。理想的な位置に固定できるため、よりリラック