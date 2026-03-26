★人気テーマ・ベスト１０ １蓄電池 ２レアアース ３小型原子炉 ４防衛 ５半導体 ６ＴＯＰＩＸコア３０ ７データセンター ８ドローン ９フィジカルＡＩ １０ＪＰＸ日経４００ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「肥料」が１２位となっている。 米国とイスラエルによるイランへの軍事行動が長期化するなか、ホルムズ海峡の事実上