Image: Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com これもひとつのマイナーチェンジモデル？今ではAmazonなどでも簡単に購入できるようになった、Nintendo Switch 2。世界中で発売されていますが、バッテリー交換が可能になった改良モデルが一部地域向けに登場するかもしれません。欧州電池規則と、修理する権利2027年2月から、欧州では欧州電池規則が義務化されます。この規則に準拠するため、ユ