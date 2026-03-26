〈「ダイエー消滅」の衝撃…かつては「ローソン」「アラモアナ」も保有していた“スーパー業界の絶対王者”が『イオン』に負けた根本原因〉から続く小売りの王者だったダイエーが、関東から消滅する。【貴重写真】徐々に姿を消しつつある「ダイエー」の創業店を見るイオングループが首都圏と関西のスーパー子会社を再編することで、関東のダイエーはイオンフードスタイル（現マックスバリュ関東）が吸収。関西ではダイエーの名