GPUを用いて非常に高速な圧縮処理が可能な圧縮・解凍(展開)ソフト「CoZip」がべあ(bea4dev)氏によって公開されました。オープンソースで開発されていてWindows用のインストーラーも用意されていたので、実際に使ってWindows標準機能と速度を比べてみました。GitHub - bea4dev/cozip: Cooperative CPU + GPU (WebGPU) compression library for Rust. · GitHubhttps://github.com/bea4dev/cozip🗜️GPUを利用する