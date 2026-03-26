サスペンスからコメディまで、幅広い演技力で活躍している小池栄子（45）。今年5月放送のNHKドラマ『ムショラン三ツ星』で主演予定など、今年も女優としてより一層の躍進が期待されている。「小池さんはフジテレビ7月期の新作ドラマにも主演予定。多くの連ドラでヒットを記録してきた脚本家の作品で、局を懸けた“勝負作”となるといいます。小池さんが起用された要因としては、そのオールマイティな演技力を買われたところが大き