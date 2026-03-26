Intelは3月25日(米国時間)、「Core Ultra Series 3」のvPro版を発表した。同社最先端の半導体プロセスである「Intel 18A」で製造されるPanther Lakeベースのモバイルプロセッサだ。法人向けデバイスにおいて、ノートPCから高度なワークステーションまで幅広くカバーするとしている。提供開始は2026年3月31日から。「Core Ultra Series 3」のvPro版が登場。Intel 18Aで初のvProプロセッサ従来モデルをより大規模にした新GPU「Arc Pr