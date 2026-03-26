センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）２年ぶり１６度目のセンバツ出場で春夏１０度目の全国制覇を目標に掲げる大阪桐蔭が、三重に競り勝ちベスト８進出を決めた。２年ぶり１０度目の８強で、史上７校目の甲子園通算８０勝とした。２４日の１回戦で大阪桐蔭は熊本工に完封勝利。身長１９２センチの大型左腕・川本晴大（２年）が１５０球を投げ被安打３、１４奪三振で完