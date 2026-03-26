パートナーシップ契約を結んだドジャースと、日本を代表するグローバル衣料ブランド「ユニクロ」が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアム内で会見を行い、契約の詳細を発表した。会見はファーストリテイリングの柳井正会長兼社長、ドジャースからはマーク・ウォルター・オーナー、スタン・カステン球団社長、デーブロバーツ監督らが出席。両者は今月18日（同19日）に契約の締結を発表。ユニクロはドジャースのトップスポン