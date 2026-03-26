鮮魚店で、?謎の魚?が売られていた――。【話題のポスト】384.2万表示、2万いいねの?謎の激安魚?2026年3月23日、Xユーザーのかとたく（＠goldfish0900101）さんが投稿したのは、パックに入った小っっっちゃな魚。ラベルには「皿もり」と書かれているが、小さすぎて「盛られている」という感じはしない。そしてお値段、19円（税込み21円）。や、やっす〜〜〜〜〜〜......いのか？このサイズの魚を1匹だけ買う経験なんてないので、