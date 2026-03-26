アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』（7月放送）のキービジュアル第3弾が公開された。アニメは2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となる。【画像】懐かしい！公開された『なのは』歴代ビジュアル5枚キービジュアル第3弾には、これまでシリーズをけん引してきたなのはとフェイトが、本ビジュア