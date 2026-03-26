れいわ新選組の大石晃子共同代表が2026年3月25日にXで、同日の国会質問で同党の奥田芙美代共同代表の発言がたびたび「不適切」と指摘されたことについて、「複数大臣が言葉をとがめ、マウントを取る異常な答弁」と批判した。小泉進次郎氏「防衛大臣として看過するわけにはいきません」奥田氏は参院予算委員会で減税政策について訴える中で、27年1月から実施される見通しの、いわゆる防衛増税に言及。「人殺しの武器を作ったり買っ