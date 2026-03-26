ニュースのその先を考える記者解説。今回のテーマは、「2050年には1000万人死亡？サイレントパンデミックとは？」です。日本テレビ社会部・厚労省担当の雨宮千華記者が解説します。■死者数は全世界で年間1000万人にも――「サイレントパンデミック」…聞き慣れないですがどういうことでしょうか？直訳だと「静かな大流行」となりますが、実はいま、感染症にかかったときなどに処方される「抗菌薬」が効かない細菌、つまり薬の力に