春から一人暮らしを始めると、住民票の異動やライフラインの契約など、さまざまな手続きが必要になります。 特に気になるものの一つが、NHKの受信契約です。引っ越しをすると職員が来ると聞き、「自分は契約の対象なのか」「何を基準に判断されるのか」と不安になる方もいるでしょう。 特に、テレビを置く予定がない場合は、契約が必要かどうか迷いやすいところです。そこで本記事では、一人暮らしを始める方が知ってお