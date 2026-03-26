元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が26日までに自身のSNSを更新。大阪市が25日に市内で目撃が相次いでいたシカ1頭を捕獲したことに言及した。シカは無事で、市内の一時保護施設に移送。24日夜から大阪市城東区の大阪府警の施設敷地内に自ら入り込んでおり、25日午後に敷地内で捕獲した。受け入れを前向きに検討する施設が府内にあるといい、体制が整い次第、市はシカを一時保護施設から移す方針。多くの