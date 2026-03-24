大卒初任給28万円超え――。大阪府和泉市の大胆な給与改革が、全国の自治体関係者に衝撃を与えている。自治体としては異例の人材採用を取り入れる攻めの一手は、応募者増という結果を出した。しかし、その裏で、中堅・ベテラン職員には複雑な思いも広がる。採用成功の先にある“組織の持続可能性”とは。 【画像】じゃがいも“500円詰め放題”など 和泉市内のおいしいスポット “初任給日本一”は自治体採用を変えるの