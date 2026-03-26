「フグのからあげ」で食中毒に 上天草市で釣り上げて家庭で調理したフグを食べた女性2人が食中毒を発症しました。 熊本県によりますと、3月23日に熊本市内の医療機関から「フグによる食中毒の疑いで患者が入院している」と天草保健所に報告がありました。 症状が出たのは、熊本市に住む90代と福岡県に住む60代の母娘2人です。 2人は、3月21日午後6時ごろ、上天草市に住む親族の男性（60代）が釣ったフグを家庭で調理し、他の親