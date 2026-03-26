日米首脳会談後、ホワイトハウスが公開したのは口を大きく開けて踊る高市早苗総理大臣の写真だった。この姿には日本では批判の声もあがった。果たして高市外交は国益になっているのか。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏は「とはいえ、他にやりようがないというのが現実」と解説する。 【写真】ホワイトハウスのHPに掲載され物議をかもした、歓喜する高市総理の写真 ネットでは「安物のスナックのママのよう」 高