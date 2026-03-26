人気占い師・細木数子さん（享年83）の波乱の人生を描いたNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」の予告映像が2026年3月25日に公開され、SNS上では、お笑い芸人のレイザーラモンHGさん（50）が出演していると注目を集めている。「あの頃から全然見た目が変わってないことがすごい」同ドラマの予告映像では、テレビに映る番組にHGさんが出演しているカットが含まれている。「細木数子vsレイザーラモンHG」「細木大激怒！！」という番組