タレントの上沼恵美子（70）が15日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。新幹線でシートを思い切り倒していた大物歌手を実名で明かした。上沼は「倒すだけ倒して、その後ろに乗っていたときはちょっと嫌だよね」と切り出し、ある時に新幹線に乗ると、すでに乗車していた自身の前の席の人が、シートを倒していたという。上沼は「もう倒してはるわと思って。それがちょっと（座席が）緩んでいた