《大好物だから困ります》《これは悲しい……》《サイゼで一番好きなメニューなくなってショック》【写真】「大好物だから困る」販売が一時休止となる大人気商品サイゼリヤの人気メニューが販売を一時休止ファミリーレストラン「サイゼリヤ」の公式サイトにて、3月24日にチキンステーキ商品の販売を一時休止すると発表された。対象商品は「若鶏のディアボラ風」と「柔らかチキンのチーズ焼き」の2商品だ。販売中止の理由について