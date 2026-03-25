「地獄に堕ちるわよ」――。強烈な決め台詞とともに、“六星占術”ブームを巻き起こし、2000年代のテレビ界を席巻した占い師の細木数子。全盛期の裏で見せていた弱音や、タッキーこと滝沢秀明との交流秘話、そして「地獄に堕ちるわよ」という言葉に込めた想い…。“女帝”と呼ばれた細木数子の全盛期から晩年、そして最期の瞬間を、娘の細木かおりさんが語った。（前後編の後編） 【画像】引退後、愛犬とお