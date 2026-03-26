フィギュアスケート・ペア元日本代表の高橋成美さん（34）が26日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。フィギュアスケートの採点にAIが導入されない理由について語った。この日は、チェコ・プラハで開幕した世界フィギュアスケート選手権について、高橋さんが解説。競技の見方や採点の方法などについて語った。採点について、元NHK政治部記者でジャーナリストの岩田明子氏が「どうしてAIを使わない