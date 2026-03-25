八戸学院光星や東北などがSNSで寄付を呼びかけ第98回選抜高校野球大会が盛り上がりを見せるなか、名門校から悲痛な声が上がっている。24日に滋賀学園を5-4で下してベスト8入りした八戸学院光星（青森）は25日、公式X（旧ツイッター）を更新し、「ご支援のお願い」として寄付を呼びかけた。八戸学院光星の公式Xは「おかげさまで、ベスト8進出が決定し、学校としては喜ばしい」と結果を誇った一方で、滞在期間の長期化により資金