SMエンターテインメント所属の男性練習生チーム「SMTR25」が、デビュー前にもかかわらず私生活侵害の被害を受け、苦痛を訴えている。3月25日、SMエンターテインメント（以下、SM）は公式SNSを通じて、「最近、SMTR25の私生活を深刻に侵害する行為が相次いでいることを受け、当社の立場をお伝えする」とのコメントを発表した。【衝撃】K-POPアイドルを苦しめる“犯罪行為”がエスカレートSM側は、「いわゆるサセンファン（過激ファ