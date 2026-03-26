不動産ファンド「みんなで大家さん」を巡る集団訴訟で出資金の全額返還を命じる判決です。 【写真を見る】【みんなで大家さん】総額約232億円の返還求めた集団提訴で初の判決原告3人が1700万円あまりの返還求めた裁判で「全額返還を命じる」大阪地裁 不動産ファンド「みんなで大家さん」は、年利7%の分配金を出資者に払うとうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資を集めました。 その主力商品の1つが成田空港