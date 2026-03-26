来週にも入社式が行われるフジテレビには25人の新入社員が加わる。25年の35人から３割ほど減ったが、同社に激震を走らせた中居正広氏（53）の“性暴力問題”の影響もあるのか、内定者に「入社支度金」として50万円を支払っていたことが本紙の取材で明らかになった。総額1250万円に上るため、同社社内からも「さすがに大盤振る舞いし過ぎなのでは……」といった声が上がっているという。【もっと読む】“女子アナ王国”崩壊！ 退