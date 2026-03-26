ビデオリサーチ内の「ひと研究所」は2026年3月25日、全国の15歳〜69歳9112名を対象に実施した「推し活・ファンエンゲージメント調査2026」の結果を公開した。本調査は2026年2月9日〜12日の期間、インターネット調査にて行われたもの。調査の結果、推しがいる人の割合が調査開始以来初めて4割を超え、若年層を中心に生活の一部として推し活が定着している実態が明らかになった。○推しがいる人の割合が全年代で上昇し、初の4割超え