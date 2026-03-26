記者会見で謝罪する兵庫県立はりま姫路総合医療センターの木下芳一院長（中央）ら＝26日午後、兵庫県姫路市兵庫県立はりま姫路総合医療センター（姫路市）は26日、転院してきた50代女性患者の食事に関する前の入院先からの情報提供を十分に確認せず、誤って提供した食パンを女性が誤嚥して窒息し、心肺停止に陥る医療事故があったと発表した。女性は現在も意識不明の重体。病院側は女性の家族に謝罪し、賠償などを検討している。