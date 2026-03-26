ファンの熱い愛とともに、時代を超えて愛される朝ドラ作品。終了直後は「〇〇ロス……」という言葉がSNSをにぎわせることも。「あの登場人物はどうしているのかな」「こうなっていてほしい!」などなど、今も心に残っている作品たちを全国の男女500人に聞きました!【結果一覧】500人に聞いた《続編を見たい朝ドラ》TOP1010位には3作品がランクイン！'24年度前期放送のNHK連続テレビ小説『虎に翼』。同作は、女性初の裁判官とな