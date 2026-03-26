ワンピースのスタッフの公式Xが更新されました。【映像】「不正な投票を確認」ワンピーススタッフの公式X「第2回 ONE PIECEキャラクター世界人気投票『WORLD TOP 100』不正投票への対応と集計数調整のお知らせ平素より『ONE PIECE』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。現在開催中の第2回ONE PIECEキャラクター世界人気投票『WORLD TOP 100』にて特定の期間中に不正な投票を確認いたしました。つきましては、本イ