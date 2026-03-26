秋田朝日放送 秋田銀行は、育児休業を取得した人が所属する職場の同僚に手当てを支給する制度を４月から新設します。 秋田銀行は、育児に関わる人が休暇や休業を取得しやすい環境を作ろうと、４月１日から「育休職場応援手当」を新設することを決めました。この手当は、男女問わず育児休業を２８日以上取得する人が所属する職場の行員に対して１人あたり１万円を支給します。出産・育児を職場全体で祝福すると共に出産前の