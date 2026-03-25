「あのちゃんの電電電波♪」 (毎週火曜深夜2時)。3月24日（火）の放送は、シンガーソングライターの石崎ひゅーいが約3年ぶりに登場。【動画】「トイレも自分で掘って」石崎ひゅーいの1週間サバイバル生活にあのちゃん驚愕！菅田将暉の「さよならエレジー」やアイナ・ジ・エンドなどへの楽曲提供も行うヒットメーカーの石崎。料理が好きで、前回の出演時には自家製つけ麺を振る舞い、あのちゃんを「うまぁ〜」と唸らせた。最近のブ