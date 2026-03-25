自衛官の男が日本の中国大使館に侵入した事件で、中国外務省は「男が中国外交官を殺害すると脅迫したことは事実だ」と主張しました。陸上自衛隊の村田晃大容疑者が24日、東京・港区の中国大使館に侵入したとして逮捕された事件をめぐっては、警視庁公安部は村田容疑者の犯行動機について「中国大使への面会が目的だった」と発表した一方、中国外務省は「中国の外交官を殺害すると脅迫した」としています。中国外務省の報道官は25日