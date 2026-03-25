オーストラリア国民は、ヘンリー王子とメーガン妃の訪問に税金が使われる可能性に反発しており、夫妻が旅行費用を自己負担するように求める嘆願書にはすでに数万人の署名が集まっている。英紙デーリー・メールが２５日、報じた。オーストラリア国内の擁護団体である「ビヨンド・オーストラリア」は、ヘンリー王子夫妻が４月中旬に訪問予定であることに先立ち、警備、交通手段の手配、その他訪問に伴う費用に公金を一切投入しな