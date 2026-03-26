今回は、夫が妻に家を追い出された瞬間を、隣人に目撃されたエピソードを紹介します。妻に家事をダメ出ししたら…「俺の転勤を機に、妻と地方に引っ越しました。妻は引っ越しを機に専業主婦になりましたが、家事が雑なんです。妻に指摘すると『ちゃんとやっている』と言いますが……。そして転勤先での生活に慣れてきた頃、結婚記念日に妻と外食することになったんです。ただ妻は掃除がなかなか終わらず、『俺を待たせやがって』と