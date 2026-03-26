トランプ米大統領＝25日/Chip Somodevilla/Getty Images（CNN）米下院共和党の主要議員らが対イラン戦争への不満をますます募らせている。25日に下院軍事委員会で行われたブリーフィングでは、多くの議員が戦争の目的と期間について憤慨していた。その一人であるナンシー・メイス下院議員（共和党・サウスカロライナ州選出）はCNNに対し、怒りでブリーフィングを途中退席したと話した。戦争への追加予算要求には断固反対するという